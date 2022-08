Primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să-i transmită mulțumiri președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru că a prins municipiul reședință de județ pe lista localităților cărora li se decontează ratele la proiectul ”utilități și mediu”. ”După cum se știe municipiul Suceava a primit 3 milioane de lei pentru cheltuieli la Teatru și 3,581 de milioane de lei pentru utilități și mediu. Aici trebuie să mulțumesc domnului președinte Flutur că a insistat și a prins și municipiul Suceava în acest an în banii de la Guvern pentru utilități și mediu. Până acum de regulă se dădea la localitățile mici iar noi plăteam din fondurile proprii”, a explicat Lungu.

