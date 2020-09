Primarul reales al Sucevei, liberalul Ion Lungu, a declarat că va purta negocieri atît cu PMP, cît și cu USR, pentru formarea unei majorități în Consiliul Local, unde sînt 23 de locuri. În noul deliberativ vor fi nouă reprezentanți ai PNL, cinci ai PSD, patru ai PMP, trei ai USR și doi ai Pro România. Astfel, pentru a face majoritate PNL mai are nevoie de trei voturi. Primarul a afirmat că este esențial ca partenerul de discuție să fie de acord cu programul PNL. Ion Lungu a amintit că actualul viceprimar PMP, Marian Andronache, care a candidat pentru postul de primar, l-a criticat în campania electorală și a spus, de exemplu, că dacă va cîștiga nu va construi o roată panoramică la Cetate, așa cum a propus șeful municipalității. ”Aici avem două variante USR și PMP. Sigur domnul Andronache a spus că nu am să fac ca Lungu să pun o roată panoramică în Suceava. Chiar vreau să pun o roată panoramică în acest mandat. Trebuie să avem discuții. Totuși cei care vin într-o colaborare cu noi fie că e USR fie că e PMP trebuie să accepte programul nostru care am câștigat alegerile că așa e normal. Că mai luăm și de la dînșii da dar majoritari suntem noi. O să discutăm și care ne vom convinge că vom avea cea mai bună colaborare o să facem un parteneriat. Nu neapărat ca să putem pune un viceprimar că nu asta e important ci ce putem face pentru oraș”,a declarat Lungu. De asemenea, Ion Lungu a spus că Marian Andronache s-a prezentat ca fiind „băiatul bun din Primărie”. Însă, a adăugat primarul, „trebuie să fie și cineva rău pentru a face treabă”. De asemenea, Ion Lungu a afirmat că ar fi obținut 35% și nu 30,18% la alegerile de duminică, dacă nu ar fi pierdut 1.000 de voturi din Primărie.

