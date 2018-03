Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a inspectat luni lucrările de investiții care sunt în curs de desfăşurare poposind la Piața din Burdujeni, la blocurile ANL de lângă Metro și pe strada Vasile Bumbac din Centru. ”În primul rând am inspectat Piața din Burdujeni, unde se lucrează la închiderea cu panouri hidroizolante, urmând ca până la începutul lunii mai să se finalizeze acestă etapă a lucrării, după care să se lucreze la pardoseală. Am verificat lucrările la cele patru blocuri ANL (80 de apartamente), unde se lucrează la dotări şi finisaje interioare. Până în luna iunie vor fi finalizate lucrările, conform graficelor prezentate de constructor. De asemeni, am verificat strada Vasile Bumbac, unde se lucrează la structura de rezistență a străzii. Până cel târziu la data de 19 iunie 2018, strada modernizată va fi redeschisă traficului rutier.