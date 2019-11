Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de rezultatul alegerilor prezidențiale obținut în municipiul reședință de județ arătând că a fost un rezultat muncit. El a amintit că scorul de 64,99% realizat pentru Klaus Iohannis în municipiul Suceava este peste media din țară care a fost de 63,17% arătând că atât în turul I cât și în turul II Iohannis a câștigat în toate secțile de votare de pe raza municipiului.

Ion Lungu a ținut să precizeze că votul acordat nu a fost un vot negativ ca în alte zone ci a fost pe bune. ”Am luat peste 30.000 de voturi în Suceava și am câștigat în toate secțiile. Este un rezultat bun, un rezultat muncit. Nu a fost simplu nu a fost un galop de sănătate. Aici la Suceava chiar s-a făcut campanie electorală. Eu am mers și în turul unu și în turul doi în toate cartierele municipiului unde am avut discuții cu oamenii, cu liderii de opinie. Sunt mulțumit de rezultat și sigur ne va mobiliza și mai mult pentru alegerile locale. Cu acest prilej am avut ocazia să măturăm de două ori orașul și să discutăm cu oamenii să vedem exact ce vor. Sunt județe care au mers pe vot negativ și au apărut niște situații ca la Constanța unde a avut aproape cât Clujul în turul I. La fel votul negativ la Oprișan. Una e să ai vot negativ și alta e să fii la putere cum e PNL-ul la noi la Consiliul Județean, la Primăria Suceava și să câștigi. Aici voturile s-au luat pe bune”, a declarat Lungu.