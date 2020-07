Primarul PNL al Sucevei Ion Lungu a confirmat, la Radio Top, că va candida pentru un nou mandat, al cincilea, la alegerile din 27 septembrie. El consideră că are șanse de reușită. Ion Lungu a spus: „Îi respect pe toți contracandidații. Nu sînt disperat că n-o să mai fiu primar. Sînt oameni care mă înjură, în timp ce alții mă roagă să candidez. Nu-i un delict, nici la mine, nici la ceilalți candidați”. Primarul a adăugat că la cum arată lucrurile acum, sînt șanse să mai cîștige un mandat, dar totul depinde de suceveni, pentru că ei vor decide în final. Ion Lungu a spus: „În sondaje sînt pe primul loc acum. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi bătut. Eu îmi joc șansa mea, cred în ea. Respect toți candidații. Primăria nu-i a mea, nu-i a lor. E a urmașilor, urmașilor noștri. Fiecare are bastonul de primar în geanta lui”. Întrebat de cine îi este cel mai frică la alegeri, primarul a răspuns „de Dumnezeu”.