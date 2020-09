Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că la nivelul municipiului noul an de învățământ va debuta în scenariul verde, respectiv cu toți copiii fizic la ore, dat fiind faptul că incidența cumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este de sub 1 la mia de locuitori, mai exact de 0,94. El a precizat că sunt active 118 cazuri de COVID-19, iar decizia finală vizând modul de începere a cursurilor va fi luată pentru fiecare școală în parte, în ședința de mâine a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Ion Lungu a menționat că deși rata de infectare este de sub 1 la mia de locuitori, dacă nu sunt spații suficiente, se poate apela și la scenariul galben, cu învățământul hibrid, adică o parte din elevi să fie prezenți fizic în clase, iar restul în on-line. Primarul a amintit că municipalitatea a asigurat finanțarea în vederea achiziționării de măști de protecție și dezinfectanți, dar și de echipamente IT necesare pentru învățământul on-line. Totodată, Ion Lungu a declarat că s-a demarat procedura pentru cumpărarea a 1.000 de tablete pentru elevi. Pe de altă parte, el nu recomandă organizarea de festivități la începutul anului școlar, pe 14 septembrie.