Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a primit astăzi vizita ambasadorului Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Populare Chineze Excelenta Sa Jiang Yu, în România. ”După ce am facut o prezentare a orașului Suceava i-am adus la cunoștință faptul că suntem in faza de înfrățire cu Municipiul YINCHUAN, capitala regiunii Ningxia din China. Am decis sa colaboram prin intermediul ambasadei in domeniul cultural, turistic si economic, drept pentru care am prezentat oportunitățile de investiții a orașului Suceava si a Zonei Metropolitane. Doamna Ambasador m-a invitat sa vizitez China, lucru pe care il voi face probabil la data semnării Acordului de Înfrățire. A fost o întâlnire cordială care a pus, în mod real, bazele unei viitoare colaborări”, a declarat Lungu.