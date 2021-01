Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, își întărește echipa de specialiști de la Direcția de fonduri europene cu încă 10 oameni. Aceștia au fost redistribuiți de la alte compartimente din cadrul Primăriei. ”Vrem să atragem toate fondurile europene posibile și cele de valoare mică și cele de valoare mare”, a spus Lungu. El a precizat că ținta cea mai apropiată sunt banii puși la bătaie de francezi. ”A apărut un apel de proiecte de valori mai mici la Ambasada Franței din România în cadrul parteneriatului strategic între România și Franța din 26 octombrie 2020. Noi aici am mai avut discuții. Așa cum se știe Suceava este înfrățit cu Laval din Franța. Vrem în primul rând să depunem niște proiecte pe linie culturală. Aici sunt mai multe apeluri de proiecte, proiecte generaliste, proiecte pentru tineret, pentru sport, pe zona culturală, teatru. O să vedem exact ghidul solicitantului și avem termen de depunere până în martie. Suntem interesați să depunem proiecte împreună cu orașul Laval din Franța”, a spus Lungu.

