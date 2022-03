Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că și-a propus ca până pe 30 iunie 2022 să fie dat în funcțiune tronsonul doi al rutei alternative Suceava-Botoșani, cel de pe strada Apeductului până la Podul Unirii peste râul Suceava.

”Se lucrează la terasamentul rutei si al trotuarelor. Totodată se lucrează la devierea conductei de gaz metan. S-a finalizat lucrarea de deviere a magistralelor de termoficare, urmează a se cupla noile instalații când se oprește furnizarea căldurii in oraș. Este finalizată in proporție de 80 % canalizarea pluvială. Când se pornesc stațiile de asfalt, sperăm până la sfârșitul lunii martie, să turnăm primul strat de asfalt”, a explicat Lungu.

El a menționat că banii pentru exproprieri pentru cei 33 de cetățeni din zonă în sumă de 349.021 lei au fost vărsați în cont iar în perioada următoare oamenii îi vor primi.

”Potențiala aglomerare a circulației in orașul nostru si datorită Hubului umanitar pentru Ucraina, de la Aeroportul Salcea, ne obligă să dăm cat mai repede acest in funcțiune acest tronson”, a spus primarul. El a mai adăugat că așteaptă aprobarea finanațării pentru al treilea tronson al rutei alternative cel de la Podul Unirii până la intersecția cu DN29 spre Botoșani proiectul fiind depus pe Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.