Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă bilanțul pentru anul 2020 așa cum a făcut în fiecare an din 2004 încoace. Concluzia sa a a fost că anul 2020 a fost cel mai bun an de după Revoluție din punct de vedere al investițiilor. ”A fost cel mai bun an din punct de vedere al investițiilor de după Revoluție și a avut execuția bugetară cea mai mare de peste 300 de milioane de lei chiar dacă veniturile proprii comparativ cu anul trecut au fost mai mici”, a explicat Lungu. Primarul a trecut în revistă principalele realizări: a prins contur proiectul de modernizare a transportului public de călători fiind aduse primele 35 de autobuze electrice, amenajată autobaza și montate stațiile de încărcare, a fost dată în folosință prima variantă a rutei alternative Suceava-Botoșani pe strada Mirăuți, a fost ridicat podul peste pârâul Cetății, a fost depus la finanțare proiectul variantei de ocolire nr.2 pe ruta Cumpărătura, Ipotești, Bonsaci, Salcea, au fost asfaltate și modernizate un număr mare de străzi și au fost amenajate 17 parcări de reședință, se modernizează Piața George Enescu cu parcare subterană, se lucrează la aducțiunea gazului metan în Burdujeni sat fiind racordare deja 13 din cele 33 de străzi, a fost finalizată reabilitarea sediului Primăriei Suceava, a fost demarată amenajarea zonei de agrement pe malul râului Suceava, a fost finalizată grădinița din cartierul Burdujeni, au fost amenajate două locuri de joacă moderne, s-au aprobat indicatorii pentru viitoarea sală polivalentă, etc. Lungu a mai amintit de sprijinul dat de Primărie Spitalului Județean Suceava în lupta cu covidul dar și sprijinul pentru sport. La nerealizări primarul a amintit de faptul că nu s-a realizat întregul program propus pentru modernizarea străzilor asta din cauza covidului, că nu au putut fi achizționate 1000 de tablete pentru învățământul online asta din cauza contestaților și că nu s-a adjudecat licitația pentru îngroparea cablurilor deși s-a ținut de trei ori.

Iată bilanțul integral prezentat de primarul Ion Lungu:

Principale realizări:

A prins contur Proiectul “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”. Au venit primele 35 de autobuze electrice. S-a amenajat Autobaza pentru transport electric, s-au montat stațiile de încărcare rapidă și standard, s-a ridicat hala pentru autobuze. A fost dată în folosință prima variantă a Rutei Alternative Suceava-Botoșani pe strada Mirăuți. A fost ridicat Podul peste Pârâul Cetății care face legătura între Podul Unirii și strada Apeductului. A fost depus la CNAIR – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor proiectul de realizare a Variantei Ocolitoare nr.2, E85-Ipotești-Salcea. Au fost reabilitate un număr important de străzi din care 16 cu covor asfaltic. De asemenea, au fost amenajate un număr de 17 parcări de reședință, conform Anexei. Am continuat lucrările în cartierul Europa: apă și canalizare. S-a lucrat la proiectul de modernizare a Pieței George Enescu cu parcare subterană. Parcarea a fost ridicată. A fost adus gazul metan în Burdujeni sat și s-a realizat racordarea a 13 străzi la gazul metan. Au fost transferate 149,3 ha de pădure parc de la ROMSILVA la municipiul Suceava, din care 49,3 ha în zona Șipote și 100 ha în zona Zamca. A fost finalizat Proiectul de Reabilitare a sediului Primăriei Municipiului Suceava – Creșterea eficienței energetice. A prins contur Zona de Agrement de pe malul Râului Suceava realizată pe fonduri europene. A fost ridicată Grădinița din cartierul Burdujeni sat pe fonduri europene. S-a realizat licitația pentru dotări. S-a lucrat la grădinița “Dumbrava minunată” din zona Centrală. Grădinița este ridicată și urmează a se lucra la finisaje. A fost aprobată și au demarat lucrările la noua grădiniță din cartierul Ițcani în curtea Școlii Generale nr.7. Este în curs de finalizare sala de gimnastică de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”. A fost aprobat proiectul pe fonduri europene și se lucrează la modernizarea clădirilor la Colegiul Tehnic „Petru Mușat”. A prins contur Proiectul Corp de Laboratoare la Colegiul Național „Petru Rareș”. A fost aprobat proiectul pe fonduri europene Modernizarea clădirilor Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară. S-a ridicat clădirea Centrului Multifuncțional din Ițcani (sediul primăriei) și se lucrează la partea de finisaje. Au fost montate două locuri de joacă moderne în Parcul Central și pe strada Cuza Vodă din Burdujeni. Este în curs de finalizare Proiectul APLICAT pentru digitalizare în cadrul Primăriei Municipiului Suceava. S-a realizat studiul de fezabilitate pentru reabilitarea termică a 4295 apartamente. Urmează licitația de execuție. A fost demarat proiectul pentru Realizarea Primei Parcări Supraterane lângă Primăria Municipiului Suceava. A fost licitată și adjudecată lucrarea pentru finalizarea lucrărilor la Grădinița de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Au fost aprobați indicatorii și s-a adjudecat licitația pentru încălzirea Complexului Comercial Bazar. S-a lucrat la modernizarea „Ștrandului Ițcani”. A fost finalizată clădirea administrativă și se lucrează la realizarea bazinelor de înot. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici la Comisia Interministerială pentru Sala Polivalentă. Urmează licitația pentru execuție. Am sprijinit Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” cu aparatură și echipamente pentru combaterea COVID-19. Am sprijinit toate sporturile din municipiul Suceava, în special fotbal și handbal masculin.

Principale nerealizări: