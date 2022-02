Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a arătat deranjat de poziția partenerilor de la USR cu privire la bugetul pe anul 2022 care prin vocea consilierului local, Dan Nichiforel, a criticat faptul că nu au fost stabilite corect prioritățile. Lungu afirmă că useristul a prezentat o temă falsă și că votul său a fost eminamente politic neavând nicio legătură cu realitatea. ”Îi înțeleg pe cei de la PSD că sunt în opoziție dar nu îi înțeleg pe cei de la USR cu care suntem în alianță și care prin domnul Dan Nichiforel au prezentat o temă falsă. Este clar că aici e vorba de altceva. Este un vot politic. Chiar dacă sutem în alianță domnul Nichiforel a dat un vot politic. Este dreptul lui nu mă deranjează dar măcar să nu mai încerce să motiveze de ce nu a votat bugetul”, a spus Lungu.

El a demontat cu exemple concrete afirmațiile useriștilor. ”Domnul Nichiforel spunea că cetățenii vor străzi, terenuri de sport și locuri de joacă. Or tocmai asta avem prins în bugetul pe 2022. La capitolul străzi avem prinsă suma de 56,676 milioane de lei din care 25 de milioane de lei la reparații străzi și 31,676 milioane de lei la investiții. Aici avem 5 milioane de lei pentru ruta alternativă de acces în cartierul Europa, 3,8 milioane de lei ruta alternativă Suceava-Botoșani, 2 milioane de lei modernizare stradă Dobrilă Eugen, 2 milioane de lei modernizare stradă Ștefan Luchian, 1,8 milioane de lei modernizare stradă Emil Cioran, 1 milion de lei parcări de reședință, 700.000 de lei modernizare stradă Jupiter, 600.000 modernizare stradă Crângului, 500.000 de lei modernizare stradă Dragomirna, 400.000 de lei modernizare stradă Vasile Lupu. Dacă luăm în considerare că noi am depus dar nu am prins în buget ca să nu umflăm bugetul pe PNI ”Anghel Saligny” un proiect de 18,2 milioane de lei pentru ultimul tronson al rutei alternative Suceava-Botoșani de la Podul Unirii până la DN29 suma pentru străzi crește la 75 de milioane de lei. Prin comparație pentru turism avem în jur de 10 milioane de lei dacă ne gândim la roata panoramică și la fântâna arteziană muzicală obiective care sunt prezente în orașe mai mici ca Suceava și care sunt eficiente. Și terenuri de sport avem suficiente. La școala 10 s-a licitat și demarăm lucrările la sala de sport, e aprobat terenul de antrenament de 500 de locuri pentru care s-a dat deja ordinal de începere a lucrărilor, Sala Polivalentă de 5000 de locuri, avem prinse încă două terenuri de sport la școlile 1 și 8 unde sunt făcute studiile de fezabilitate”, a explicat Lungu.

El a arătat că bugetul a fost aprobat cu 15 voturi pentru în condițiile în care un consilier local PNL a fost plecat într-o delegație externă iar un altul nu a avut drept de vot aflându-se în incompatibilitate. ”Am văzut unele păreri că bugetul a trecut la limită. Nu este așa. A trecut foarte bine”, a spus Lungu. Primarul a subliniat că cu aleșii USR a mai avut o discuție suplimentară pe tema bugetului față de întâlnirea cu toți consilierii arătând că amendamentele propuse de aceștia figurau deja în bugetul inițial. El a mai ținut să le mulțumească tuturor consilierilor locali pentru votul dat la bugetul pe 2022 precizând că municipiul Suceava este primul din țară care a aprobat bugetul pe acest an. ”Și în 2022 avem un buget al dezvoltării”, a conchis Lungu.