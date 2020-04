Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a ținut să le mulțumească cetățenilor pentru că au respectat măsurile impuse prin carantinarea orașului și pentru modul în care s-au comportat pe perioada Sărbătorilor Pascale când nu s-a înregistrat nici un incident. ”Dragi suceveni, vreau să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați comportat de când s-a instituit carantina în orașul nostru, pentru modul în care ați respectat distanțarea socială, izolarea și autoizolarea la domiciliu. Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru modul cum v-ați comportat îjn perioada Sărbătorilor Parcale. Ați respectat Ordonanțele Militare, ați respectat acordul semnat între Patriarhie și Ministerul de Interne și nu au fost înregistrate incidente. Din păcate numărul persoanelor confirmate pozitiv în orașul nostru este în creștere. Nu am atins încă acel vârf al epidemiei de aceea am o rugăminte la dumneavoastră: stați acasă pentru că s-au făcut niște eforturi deosebite în ultima lună și nu vrem să compromitem aceste eforturi. Din păcate am pierdut oameni dragi în această perioadă și trebuie să facem tot ce depinde de noi să limităm răspândirea virusului. De aceea vă implor rămâneți în case ca să vă salvați viețile dumneavoastră și ale celor dragi”, a spus Lungu.

