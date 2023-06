Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va susține din tribune echipa de fotbal ”Foresta” în meciul de baraj pentru promovarea în Liga 2 de la Piatra Neamț cu echipa locală ”Ceahlăul”. Lungu a menționat că va merge cu mașina personală dar a subliniat că pentru suporteri Primăria a pus la dispoziție din sponsorizări 11 autocare cu o capacitate totală de 518 locuri care vor pleca spre Piatra Neamț de la ora 14.00 din parcarea de Metro. Până azi dimineață erau înscriși 300 de suporteri pentru a face deplasarea la Piatra Neamț. ”Azi e zi mare pentru fotbalul sucevean. Voi participa la meciul de la Piatra Neamț. O fac în calitate de suporter, de iubitor de fotbal nu electoral pentru că din fotbal nu se câștigă niciodată electoral. Când e bine e bine când e rău primarul e de vină deși dacă nu era Primăria, dacă nu eram eu ca primar să susținem fotbalul de 19 ani nu mai era fotbal deloc la Suceava”, a spus Lungu. El a subliniat că în viitorul apropiat va ridica un nou teren de fotbal lângă baza sportivă de tip 1 care cuprinde și un teren de fotbal de 500 de locuri care acum se află în construcție. ”Îmi doresc în calitate de iubitor de fotbal ca Foresta să promoveze în Liga 2 pentru că cu un moment ca ăsta nu știu dacă ne mai întâlnim prea devreme. Eu zic că acasă am avut neșansa ca balonul să nu intre în poartă. Sper să se spargă ghinionul și să venim cu o victorie și să ne calificăm”, a încheiat Ion Lungu.

, 4.0 out of 10 based on 3 ratings