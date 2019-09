Noul pod peste râul Suceava care va fluidiza circulația în zona marilor centre comerciale a fost ridicat în patru luni și 20 de zile, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. ”Putem spune ca mai avem un pod in municipiul Suceava. În 4 luni si 20 de zile podul a fost ridicat. Felicitari constructorului”, a declarat primarul. Lucrările la noul pod peste râul Suceava, din zona fostei „Termica” au început pe 15 aprilie 2019. El face parte din ruta alternativă Suceava-Botoșani, iar termenul de execuție este de 16 luni. Proiectul a fost elaborat de societatea „Comir” din Botoșani, iar firma constructoare este „Cornell`s Floor” din localitatea botoșăneană Roma. Investiția costă peste 4,2 milioane de lei, fără TVA, iar banii sînt asigurați de municipalitate dintr-un credit. Noul pod va avea o lungime de 104,4 metri și o lățime totală de 11,20 metri. Obiectivul este realizat pe traseul rutei ocolitoare care va fi amenajată pentru descongestionarea traficului în zona marilor centre comerciale. Șoseaua include podul și traseul propriu-zis în lungime de 4 kilometri. Ruta ocolitoare începe de pe strada Traian Vuia, va continua pe strada Apeductului, prin zona serelor, va trece peste noul pod, apoi pe strada Energeticianului în zona Termica și va ieși pe DN 29 Suceava-Botoșani în zona Avicola. Noua ruta va beneficia și de un sens giratoriu care va fi amenajat pe strada Traian Vuia.

