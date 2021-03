Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis astăzi un mesaj ferm celor care locuiesc în cartierul Europa că nu a abandonat acest cartier și a dat asigurări că va face tot ce poate pentru a finaliza lucrările de aducere a utilităților și de asfaltare a străzilor. ”Acolo a fost un ghinion pentru că lucrările de apă și canalizare au fost prinse la început pe fonduri europene pe prima parte a exercițiului financiar. Pe POS Mediu s-a adus acolo magistrale de canalizare și pe strada Paris a fost trasă apa urmând ca pe celelalte străzi canalizarea și apa și fie asigurată prin POIM care este aprobat pe 286 de milioane de euro, proiect la care însă se lucrează la partea de proiectare. Tocmai de aceea noi anul trecut am ieșit din acest proiect european pentru că știam că se întârzie lucrurile și am adus apa și canalizarea pe fonduri proprii ale Primăriei. Am avut și un necaz acolo, au fost contestații dar am finalizat, este recepționată lucrarea și fac un apel la tinerii care locuiesc în cartierul Europa să meargă la ACET pentru a face racordurile că acum nu mai este problema Primăriei”, a spus Lungu. El a explicat că odată finalizată racordarea locuințelor la apă și canalizare se va trece la racordarea la energie electrică pe străzile pe care nu există aceste racorduri precum și la asfaltare acestor străzi.

”Din păcate întârziind fondurile europene lucrarea s întârziat trei ani de zile. Practic contractele care erau valabile pentru energia electrică și pentru asfaltarea străzilor au expirat. Ca atare vom face o nouă licitație. Avem sume în buget și vom face o nouă licitație pentru energie electrică și asfaltare. Vreau să-i asigur pe tinerii din cartierul Europa că fac tot ce pot pentru a finaliza aceste lucrări la utilități, apă, canalizare, energie electrică, asfaltare și la fel de important pe PNRR să putem aduce gazul metan”, a mai spus Ion Lungu.