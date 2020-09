Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că parcarea subterană de la Piața Mică din cartierul George Enescu începe să prindă contur. Prezent pe șantier, primarul a declarat că ulterior vor demara lucrările de modernizare a pieței. El a afirmat că noua parcare subterană va avea 67 de locuri. În perioada următoare vor fi turnați stâlpii, iar apoi va fi realizată structura de rezistență. Ion Lungu estimează că întreaga investiție de la Piața Mică va fi terminată anul viitor, înainte de termen. Aflat pe șantier, împreună cu primarul, viceprimarul Lucian Harșovschi a precizat că după încheierea acestei investiții se va proceda la reabilitarea străzilor din zonă, și anume Aleea Saturn și Aleea Venus.

