Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a programat să participe la deschiderea noului an școlar la un număr de 16 unități de învățământ. Parcursul primarului începe la ora 8 la școala nr.11 din Burdujeni și se încheie la ora 13.45 la grădinița Guliver din cartierul George Enescu.

Iată programul complet:

*ora 8.00 sc.nr 11 Burdujeni

*ora 8.15 sc nr 6 Burdujeni sat

*ora 8.30 sc nr. 10 Burdujeni

*ora 8.45 sc.nr 7 Itcani

*ora 9.00 sc.nr.9 Obcini

ora 9.30 sc.nr 3 Marasesti

*ora 10 Filadelfia

*ora 10.20 Sc.gen.nr 8 George Enescu

*ora 10.30 CN Stefan cel Mare

*ora 11.00 CN Petru Rares

*ora 11.20 LiceulSportiv

*ora 11.40 C.T.Industrie Alimentara

*ora 12 .00 Seminar

*ora 13.00 Gradinita Țandarică Burdujeni

*ora 13.30 Gradinta Obcini-str Slatioarei

*ora 13.45 Gradinita Guliver -G.Enescu