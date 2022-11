Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în cursul zilei de luni a participat la ADR Piatra Neamt la o discuție pregătitoare pentru accesarea de fonduri europene prin Programul Operațional Regional, finanțate în perioada 2021-2027.

„Am discutat despre posibilitatea aprobării SIDU la nivelul Zonei Urbane Funcționale și ni s-a sugerat sa așteptăm finalizarea consultanței întocmită de firma de consultanță Jaspers pentru ADR Nord Est, în vederea accesării fondurilor europene în exercițiul financiar 2021-2027. S-a estimat că termenul de finalizare va fi până cel târziu la sfârșitul anului, altfel existând riscul sa apară modificări la nivelul ADR Nord -Est și să fim nevoiți să aprobăm din nou dacă vor fi modificări”, a declarat Ion Lungu. El a spus că în cadrul discuțiilor a trecut în revistă proiectele pe care Primăria Suceava vrea să le finanțeze pe prioritățile nr. 2,3,4,6,7.

Primarul Sucevei a arătat că valoarea estimată a proiectelor pe care municipalitatea suceveană le are pregătite pentru finanțare pe aceste priorități se ridică la 75,55 milioane euro.

„O veste bună este la Prioritatea nr. 6, <O regiune educata>, unde vom putea depune proiecte pentru transport electric pentru elevii din zone marginalizate”, a arătat Lungu. El a adăugat că la prioritatea nr 3 – „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”, pentru Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale se introduce un nou indicator, „Sărăcie energetică”, prin care se va stabili valoarea grantului, iar diferența va fi suportata de autoritatea locală.

Ion Lungu a mai precizat că proiectele de digitalizare pentru școli vor putea fi accesate pe Prioritatea nr.2 „O regiune mai digitalizată” și pe prioritatea nr.6 „O regiune mai educată”.

„A fost o discuție utilă și am stabilit cât mai concret foaia de parcurs a etapelor pentru depunerea proiectelor europene pe Programul Operațional Regional în perioada 2021-2027. Sperăm să putem depune începând din anul 2023 proiecte la finanțare pe POR la ADR Piatra Neamț”, a încheiat Ion Lungu.