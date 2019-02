Cotele din impozitul pe venit care vor rămâne la Primăria Suceava în acest an cresc de la 41,75% la 60% însă situația financiară a municipalității nu se va îmbunătăți substanțial. Primarul Ion Lungu a explicat că municipalitatea va încasa în plus la buget 27,19 milioane de lei adică 5,785 de milioane de euro însă va trebui să acopere cheltuielile cu asistența socială care se ridică la 22,2 milioane de lei adică în jur de 4,8 milioane de euro. Ar mai rămâne în plus față de anul trecut undeva la 4,9 milioane de lei ceea ce reprezintă circa un milion de euro. Asta în condițiile în care Primăria Suceava a pierdut în 2018 prin diminuarea impozitului de la 16% la 10% în jur de 5 milioane de euro. Practic, a spus Lungu, în 2019 Primăria Suceava câștigă un milion de euro dar pierde patru.

”Până una alta ne-a crescut cota din impozitul pe venit de la 41,75% în 2017 la 60%. Asta înseamnă că la Primăria Suceava vom primi mai mulți bani mai exact 27,19 milioane de lei adică 5,785 de milioane de euro. Dar în același timp ni se pune în cârcă toată asistența socială pe care o vom finanța de la primărie ceea ce înseamnă că pentru cele 423 de indemnizații ale însoțitorilor și 403 indemnizații ale persoanelor cu handicap municipalitatea va cheltui 22,2 milioane de lei. Rămânem cu un plus de 4,9 milioae de lei adică un milion de euro față de anul trecut. Dar pierdem patru milioan de euro dacă nme raportăm la măsura de diminare a impozitului de la 16% la 10%”, a spus Ion Lungu. Primarul a anunțat că luni, 18 februarie va avea discuții pe marginea bugetului cu directorii de școli iar marți cu președinții de asociații. Bugetul municopiului Suceava pentru acest an va fi aprobat cel mai probabil în prima decadă a lunii martie.