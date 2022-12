Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că din cele 28 de familii evacuate din blocul din Burdujeni afectat de explozia produsă luni, 22 au solicitat ajutoare financiare de urgență, iar șase au cerut apartamente. El recomandă sinistraților să închirieze apartamente mobilate și a menționat că municipalitatea va da banii pentru chirie și utilități, sub formă de ajutoare de urgență. Primarul a precizat că situația este foarte complicată și că oamenii ar putea reveni în locuințele lor într-un an, un an și jumătate promițând că municipalitatea îi va sprijini cât va fi nevoie. Ion Lungu a afirmat: „Nu vreau să panichez pe nimeni dar aceasta poate să fie o problemă de lungă durată. Poate să dureze un an, un an jumătate. Dacă se va mai putea consolida acel bloc. Asta va decide expertiza tehnică a celor de la Inspecția în Construcții. Dacă expertiza va arăta că blocul se poate consolida atunci va trebui să facem demersuri să obținem bani de la Guvern. Concluzionând, sunt alături de acei oameni, de drama lor, în primul rând ca și creștin. Nu vreau să-mi fac imagine din drama acestor oameni. Noi vrem să îi ajutăm pe oameni nu să facem exercițiu de imagine”.