Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a recomandat astăzi cetățenilor să nu sărbătorească cu fast zilele de 1 și 8 martie și să se abțină de la a oferi flori și mărțișoare arătând că ”chiar și florile pot transmite virusul de la o persoană la alta”. Lungu a spus că el personal nu va mai merge pe străzi sau în instituții pentru a oferi flori femeilor așa cum a făcut până acum. ”Având în vedere faptul că se apropie ziua de 1 martie, de 8 martie recomand sucevenilor să nu mai sărbătorim cu fast datul mărțișoarelor și florilor. În concluzie este bine să nu intrăm în contact unii cu alții. Și eu an de an mergeam pe străzi în instituții publice și dădeam flori de 8 martie. În acest an nu voi mai face acest lucru. Deci recomand sucevenilor să evite să mai pună acele mărțișoare să evite să mai intre în contact unii cu alții. Chiar și floare care poate transmite virusul de la o persoană la alta. Sper să fiu bine înțeles că putem trece cu bine și această perioadă. Scopul final este de a menține rata de infectare măcar la stadiul la care e azi”, a declarat Lungu.