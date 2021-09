Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astăzi că regretul său cel mai mare în cei 17 ani de mandat este acel că nu a amenajat mai multe sensuri giratorii și mai puține semafoare pentru fluidizarea traficului. ”Dacă aș fi astăzi primar la început de mandat aș pune cât mai puține semafoare în oraș și cât mai multe sensuri unice. M-am convins între timp că o circulație mult mai fluidă în oraș poate fi asigurată prin sensuri giratorii. Am văzut și afară la Laval în Franța unde nu știu dacă sunt două semafoare. În schimb tot orașul are foarte multe sensuri giratorii, unice. Sunt de acord să punem sensuri giratorii în oraș”, a spus primarul.

