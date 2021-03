Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în cursul zilei de astăzi a avut mai multe întâlniri la București, la Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Compania Națională de Investiții pe teme ce țin de realizarea unor proiecte în municipiul reședință de județ. Ion Lungu a spus că unul dintre motivele pentru care s-a deplasat la București a fost pregătirea documentației de aprobare, săptămâna viitoare, a Hotărârii de Guvern privind Sala Polivalentă din municipiul Suceava, cu o capacitate de 5.000 de locuri. De asemenea, el a spus că a avut discuții privind semnarea contractului cu firma Solaris din Polonia, pentru cele 15 autobuze electrice câștigate la licitație.

„În același timp am avut discuții la Comisia de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor Publice, referitor la tragerile din acest an atât la creditul angajat pentru finanțări interne, cât și a celui angajat pentru cofinanțare la finanțările europene. De asemenea, una dintre temele discutate a fost și cea legată de urgentarea încasărilor la cele șase cereri de plată depuse pe fonduri europene, în lunile ianuarie și februarie 2021”, a arătat Ion Lungu. El a mai spus că la Ministerul Dezvoltării a discutat despre finanțarea lucrărilor de reabilitări termice pe care municipalitatea vrea să le facă în acest an pe programul Termoficare 2006-2021, inclusiv devierea magistralei de termoficare de pe traseul rutei alternative Suceava-Botoșani, de pe strada Apeductului.

„O parte din probleme le-am rezolvat în cadrul discuțiilor, altele vor fi rezolvate în perioada următoare. Voi sta în contact permanent cu autoritățile centrale pentru rezolvarea problemelor municipalității”, a încheiat Ion Lungu.