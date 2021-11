Târgul de Crăciun amenajat în centrul municipiului Suceava a fost deschis vineri, 26 noiembrie, în prezența președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și a primarului Ion Lungu. Cei doi au vizitat căsuțele și s-au întreținut cu meșterii populari și comercianții. De menționat că intrarea la tîrg se face cu certificat verde.

Lungu: ”Sperăm ca la mijlocul lunii decembrie, pe noua stare de alertă să se vină cu niște condiții mai blânde și atunci să nu mai fie permis accesul în Târgul de Crăciun numai cu certificatul verde”

”Ne-am propus și noi în acest an să oprganizăm Târgul de Crăciun în aceste condiții speciale legate de coronavirus. Au fost multe comentarii, le înțelegem până la un punct și totuși nu se poate face altfel nu se poate organiza acest târg de Crăciun decât respectând aceste reguli legate de pandemie vizavi de accesul cu certificatul verde și cu o suprafață de 30% din perimetrul ocupat. În măsura în care lucrurile evoluează spre bine și mulțumim lui Dumnezeu că evoluează cumva spre bine pentru că am văzut că rata de incidență a mai scăzut, numărul deceselor a mai scăzut, sperăm ca la mijlocul lunii decembrie, pe noua stare de alertă să vină cu niște condiții mai blânde și atunci să nu mai fie necesar să stăm în acest perimetru închis sau să fie permisă accesul în Târgul de Crăciun numai cu certificatul verde. Până atunci astea sunt regulile și trebuie să le respectăm. Am organizat ca de fiecare dată și cupola luminoasă și bradul de Crăciun. Am încercat să nu intre în acest perimetru securizat în așa fel încât cei care vin la aprinderea luminilor din bradul de Crăciun să poată să aibă acces fără a prezenta certificatul verde, în același timp cu condiția respectării regulilor legate de pandemie, cu respectarea distanței fizice, cu purtatul obligatoriu al măștii. Sigur că este un început mai timid. Noi am început de astăzi să deschidem aceste căsuțe pentru Târgul de Crăciun. El va fi deschis până pe 15 ianuarie 2022 așa cum am procedat todeauna, pentru a se bucura toți cei care sărbătoresc Cărciunul Boboteaza pe stil vechi și pe nou. Și sperăm ca odată cu aprinderea luminilor în bradul de Crăciun care se va întâmpla sâmbătă seara la ora 18:00 să fie mai multă dinamică pe aici și târgul să fie mult mai vizitat. Îi felicit pe cei care au venit, au expus aici fel de fel de produse, unele tradiționale legate de sărbătorile de iarnă. Avem două categorii, cei de la Produs în Bucovina pe de o parte și de la meșteșugari, într-o colaborare foarte bună pe care am avut-o întotdeauna cu Consiliul Județean”, a declarat Ion Lungu.

Flutur: ”În limita posibilităților respectând strict legea încercăm să organizăm evenimente la foc mic pentru a nu încălca nici legislația să nu expunem oamenii”

”Foarte grea perioadă traversăm, însă eu doresc să nu se stingă becul cu sărbătorile pe care noi le-am pregătit de multă vreme și au devenit un brand. M-aș bucura ca zilele următoare să îl avem și pe Daniel Cadariu aici care are o misiune grea, cea de ministru al turismului, pentru că eu cred că acești meșteri populari și Produs în Bucovina trebuie un pic ajutați să pornească și să nu lipsească în țară nicăieri. În ultima perioadă le-a mers greu. Și am stat cu ei de vorbă. Au avut nevoie de ajutor. Brandul nostru Bucovina l-am apărat cât am putut și în pandemie. Nu multe evenimete s-au putut face. Noi am obișnuit populația județului și țara cu evenimente mari aici la Suceava. Din păcate perioada este asta care este. Dar totuși în limita posibilităților respectând strict legea încercăm să organizăm evenimente la foc mic pentru a nu încălca nici legislația să nu expunem oamenii, dar ni s-a părut că ar fi urât un centru al Sucevei pustiu să nu existe nimic din ce era acum doi trei ani în urmă legat de Crăciun”, a declarat la rându-i Gheorghe Flutur.