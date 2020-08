Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, candidatul PNL pentru un nou mandat la alegerile din 27 septembrie și viceprimarul Lucian Harșovschi au anunțat finalizarea lucrărilor de sistematizare pe verticală la locuințele ANL din zona Metro. Lungu a ținut să precizeze că această lucrare a făcut parte dintre promisiunile sale electorale din 2016 arătând că acolo a ieșit un minicartier care va fi apreciat cum se cuvine de tineri. ”Ne ținem de cuvânt. Una din promisunile electorale a fost aceea că vom finaliza cele patru blocuri ANL. Acum sunt date în funcțiune. Primăria Suceava a făcut sistematizarea pe verticală. Suntem într-o situație fericită din punctul de vedere al locurilor de parcare. Este primul minicartier de locuințe în care numărul locurilor de parcare este identic cu numărul de apartamente. Eu zic că a ieșit o lucrare bună. Sperăm ca tinerii să aprecieze ca atare. Le vom da o mână de ajutor în continuare să aducem pământ acolo ca să pună flori și să fie o atmosferă plăcută pentru toți”, a declarat Lungu.

La rândul său viceprimarul Harșovschi a ținut să sublinieze că investiția a costat un milion de lei bani de la bugetul local. ”S-a început cu înmânarea cheilor celor 80 de tineri, care au accesat criteriile ANL. Apoi am promis că vom aduce schimbări majore zonei prin lucrări de sistematizare rutieră și amenajare a noi locuri de parcare. Am promis și am făcut, săptămâna aceasta fiind finalizate, după realizarea locurilor de parcare, lucrările de reabilitare a str. Pictor Șerban Rusu Arbore și a trotuarelor. Acum, sucevenii care locuiesc în blocurile ANL din cartierul Obcini, zona Metro, beneficiază de 220 locuri de parcare, noi accese la scările de bloc și o stradă refăcută total”, a spus Harșovschi.