Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este mulţumit de modul în care firma de salubrizare Diasil Service s-a pregătit pentru intervenţiile pe timp de iarnă. Lungu a trecut joi în revistă flota de utilaje ale companiei sucevene alături de managerul acesteia Anton Curelaru, de asociatul său, Costel Corneanu de la firma Ritmic şi de viceprimarul Lucian Harşovschi. El a constatat că Diasil s-a dotat cu utilaje noi față de iarna trecută inclusiv cu mașini pentru străzile înguste.

”Fiecare ne rugăm în felul lui. Eu mă rog ca vremea să țină cu noi iar domnul Curelaru de la Diasil se roagă să ningă. O să vedem pe cine ascultă Dumnzeu”

”Conform tradiției și în acest an am venit la fața locului să vedem cum suntem pregătiți pentru intervențiile la deszăpezire, la îngheț. Am spus mai în glumă mai în serios că nu e nimic nou sub soare în sensul că firma Diasil este pregătită pentru intervenție. Sunt foarte multe utilaje, 31, plus alte 11 care sunt în plus față de caietul de sarcini. Nu vreau să vă perii dar domnule director felicitări! În același timp avem stocuri suficiente 1.200 de tone de sare și 250 de tone de nisip. Ar ajunge pentru trei luni de zile. Ca tare suntem pregătiți pentru iarnă. Mă bucur că au apărut și mașini noi inclusiv mașini de dimensiuni mai mici pentru intervenție pe străzi înguste. Acum mai în glumă mai în serios fiecare ne rugăm în felul lui. Eu mă rog ca vremea să țină cu noi iar domnul Curelaru de la Diasil se roagă să ningă. O să vedem pe cine ascultă Dumnzeu mai departe”, a declarat Lungu.

Harșovschi: ”Suntem pregătiți pentru iarnă dar foarte important e ca și sucevenii să fie pregătiți pentru sezonul rece”

La rândul său viceprimarul Lucian Harșovschi a făcut un apel către suceveni să-și echipeze mașinile corespunzător pentru a nu bloca traficul iarna și să intervină la curățarea trotuarelor din fața blocurilor. ”Suntem pregătiți pentru iarnă dar foarte important e ca și sucevenii să fie pregătiți pentru sezonul rece. De aceea fac un apel și îi rog să aibă mașinile pregătite și foarte important atunci când ninge abundent să nu îngreuneze traficul rutier pentru ca utilajele să poată să intervină. Acolo unde va trebui vom aplica legea pentru ca să înțeleagă și agenții economici și persoanele fizce că trebuie să curețe zăpada din fața blocurilor sau a sediilor de firme și să curețe țurțurii de gheață”, a spus Harșovschi.

Curelaru: ”Am investit permanent asftel încât să se poată interveni pe timp de iarnă dar și pe timp de vară pentru ca orașul să fie un oraș curat”

Managerul firmei Diasil, Anton Curelaru, a declarat că în ultimii ani compania a investit foarte mult în achizționarea de utilaje performante atât pentru deszăpezire cât și pentru curățenia orașului. ”Firma Diasil este pregătită pentru a interveni în condiții de iarnă. Noi suntem în contract cu Primăria și pot să spun că în perioada asta de cinci ani am investit permanent asftel încât să se poată interveni pe timp de iarnă dar și pe timp de vară pentru ca orașul să fie un oraș curat”, a spus Curelaru. Ca și în ceilalți ani la sediul Primăriei Suceava va funcționa un comandament de iarnă care va deveni operațional de la finele acestei săptămâni.