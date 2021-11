Primarul Sucevei, Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, au inspectat, astăzi, flota de utilaje de deszăpezire a firmei de salubrizare „Diasil Service”, alături de managerul acesteia Anton Curelaru. Lungu s-a arătat mulțumit de ceea ce a văzut și a apreciat faptul că Diasil și-a îmbunățit în acest an flota cu încă cinci utilaje de interveție.

”Conform tradiției iată că și în acest an ne întâlnim pe data de 15 noiembrie pentru a trece în revistă flota Diasil pentru intervenție pe timp de iarnă. Așa cum se poate observa firma Diasil este pregătită cu utilaje și în acest an. Din acest decor lipsește doar zăpada și aici fiecare se roagă cum are interes. O să vedem când o să ningă dar important e ca noi să fim pregătiți. Este important că firma s-a pregătit cu multe utilaje. Sunt 34 de utilaje în acest an din care 22 mari și la fel de important un stoc mare de sare 1.000 de tone și 250 de tone de nisip și alte 2.000 de tone comandate. Sper ca și în acest an să nu fie probleme în orașul nostru în ceea ce privește intervenția la îngheț și deszăpezire. Tot începând de astăzi la Primăria Suceava va funcționa un dispecerat permanent în care cetățenii pot suna să solicite intervenția utilajelor unde va fi nevoie. Vom avea în zonele de pantă nisip și sare și sper să nu fie probleme. Apreciez încă o dată seriozitatea firmei Diasil și a firmelor de salubritate din oraș că își fac datoria. În fiecare an Diasil își îmbunătățește parcul de utilaje iar anul acesta Diasil a mai achiziționat cinci utilaje de intervenție ceea ce este un lucru bun”, a declarat Lungu. Pe de altă parte, primarul Ion Lungu a menționat că, anul acesta, municipalitatea a achitat 5 milioane de euro pentru tot ceea ce ține de partea de salubritate și mai are o restanță de 1 milion de euro la acest capitol.

La rândul său Lucian Harșovschi a adus aminte sucevenilor să-și echipeze mașinile pentru iarnă și a dat asigurări că iarna nu va lua pe nepregătite autoritățile. ”Ca în fiecare an ne vedem aici pentru inspecția la fața locului. Știți și dumneavoastră responsabilitatea trebuie să fie împărțită atât la Primărie cât și la firma de salubrizare dar și o parte la suceveni pentru că trebuie spus clar oamenii trebuie să-și echipeze mașinile de iarnă să fie pregătiți pentru sezonul rece. Oamenii trebuie să știe că atunci când acționăm o facem mai întâi pe arterele principale după care pe străduțele secundare. Rugăm ca toți participanții la trafic să respecte normele pentru iarnă și îi asigurăm că iarna nu ne va lua pe nepregătite așa cum nu s-a întâmplat nici în ceilalți ani. Sunt foarte multe utilaje și de ce nu sperăm ca operatorul să aducă și forță umană mai multă”, a declarat Harșovschi.

Managerul Anton Curelaru a dat asigurări că nu vor fi problem de trafic în Suceava în condiții de iarnă normală. ”Firma de salubrizare are datoria conform caietului de sarcini și contractului de concesiune să asigure cetățenilor din oraș condiții de trafic stradal și pietonal corespunzătoare pe timp de iarna. Politica Diasil este un oraș curat. Suntem pregătiții să intervenim la un maximum de zăpadă cu utilajele pe care le avem aici. În condițiile normale de iarnă circulația în oraș va fi bună spre foarte bună”, a transmis Curelaru.

Diasil dispune de 34 de autoutilaje de intervenție pentru sezonul rece, 13 utilaje cu acționare manuală și 3 autoutilitare pentru transportul muncitorilor, al materialului antiderapant necesar sărărițelor manuale și pentru verificarea traseelor în teren. În stocul „Diasil” se află 1.000 de tone de sare și 250 de tone de nisip, care ajung pentru trei luni de iarnă. Începând de astăzi, a fost reactivat Dispeceratul de permanență la Primăria Suceava. Dispeceratul poate fi contactat la numărul de telefon 0230-212696, interior 154/254 sau prin email, la adresa salubrizare@primariasv.ro. Dispeceratul „Diasil” poate fi contactat la telefonul 0731-996.856 sau la adresa de email auto@diasil.ro.