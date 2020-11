Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, au trecut astăzi în revistă flota de utilaje a societății Diasil pentru intervențiile pe timp de iarnă la deszăpezire și îngheț. Cei doi au fost însoțiți de Andrei Curelaru, directorul societății Diasil. Primarul a fost mulțumit de ceea ce a văzut opinând că ”nu vor fi probleme nici în acest an cum nu au fost probleme nici în anii din urmă”. Lungu a ținut să le mulțumească celor de la Diasil pentru efortul pe care l-au făcut și pentru seriozitatea de care dau dovadă. El a subliniat că a plătit luna asta societății Diasil 1,2 milioane de lei pentru a face stocuri de material antiderapant și pentru a achiziționa tot ceea ce trebuie pentru această perioadă de iarnă.

Lungu: ”Vreau să le mulțumesc celor de la Diasil pentru efortul pe care l-au făcut și pentru seriozitatea de care dau dovadă”

”Conform tradiției am venit din nou la inspecția de sezon aici la Diasil să trecem în revistă utilajele pregătite pentru intervenția la deszăpezire și îngheț. Cred că vorbele prea multe nu-și au sens imaginile vorbesc de la sine. Și în acest an au pregătite 33 de utilaje de intervenție, 33 la străzi din care și utilaje mici 3 bucăți la fel 3 utilaje speciale pentru trotuare. Eu sunt convins că din acest punct de vedere al utilajelor nu vor fi probleme nici în acest an cum nu au fost probleme nici în anii din urmă. La fel de important au pregătit un stoc de sare de 1.200 de tone și 250 de tone de nisip. Aceste stocuri ajung pe o perioadă de trei luni de zile. Încă o dată spun, firma Diasil este o firmă serioasă colaborăm de atâția ani de zile și niciodată nu am avut pe timp de iarnă. Noi deja la Primărie de pe data de 15 noiembrie vom avea serviciu de permanență. Suntem pregătiți pentru prima zăpadă, pentru primul îngheț. Știți că eu glumesc întotdeauna cu domnii de la Diasil și rămâne de văzut cine e mai credincios. Ei de abia așteaptă să vină zăpada noi ne rugăm să mai întârzie. Dar o să vedem, Dumnezeu hotărăște până la urmă. Până acum am avut câștig de cauză întotdeauna. Important e să fim pregătiți și acest lucru se întâmplă astăzi aici la firma Diasil. Vreau să le mulțumesc celor de la Diasil pentru efortul pe care l-au făcut, seriozitatea de care dau dovadă. Evident că e o perioadă grea. Am făcut și noi un efort luna asta și le-am dat 1,2 milioane de lei tocmai în ideea de a face stocuri de sare și nisip și tot ceea ce trebuie pentru această perioadă de iarnă. E o perioadă mai delicată la nivel de economie, de Primărie, mai sunt plăți restante e o realitate nu ne ascundem dar sperăm să facem eforturi în așa fel încât să nu fie nici o sincopă în ceea ce privește serviciile de deszăpezire și intervenții la îngheț”, a declarat Lungu.

Harșovschi: ”Fac un apel la suceveni să-și echipeze mașinile corespunzător și atunci când ninge abundent să știe clar că întâi intervenim pe bulevardele principale pe străzile care adună fluxul de trafic și ulterior pe străduțe”

La rândul său viceprimarul Lucian Harșovschi a făcut un apel la suceveni să-și echipeze mașinile corespunzător și le-a adus aminte că atunci când ninge abundent se va interveni mai întâi pe bulevardele principale pe străzile care adună fluxul de trafic și ulterior pe străduțe. ”Primăria municipiului Suceava prin serviciul de ecologizare este pregătită pentru iarnă dar foarte important e ca și sucevenii să fie pregătiți. Fac un apel la ei să-și echipeze mașinile corespunzător și atunci când ninge abundent să știe clar că întâi intervenim pe bulevardele principale pe străzile care adună fluxul de trafic și ulterior pe străduțe. Vom vedea cum va fi iarna. În luna decembrie avem o previziune cu temperaturi pozitive ziua și negative noaptea ceea ce înseamnă polei. Ei sunt la permanență până pe 15 martie și cu ajutorul lui Dumnezeu așa cum spunea și domnul primar dar și cu eficiență vom trece și peste această iarnă fără probleme”, a spus Harșovschi.

”Suntem pregătiți cu 22 de camioane mari, 11 mici pentru străzi înguste, trotuare. Sare avem pentru o perioadă suficientă. În concluzie suntem pregătiți să intervenim oricând și așteptăm zăpada”, a declarat și Andrei Curelaru.