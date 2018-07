Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a ținut să le mulțumească din nou celor care l-au sprijinit în demersurile sale pentru ca pădurile-parc să treacă cu titlu gratuit la administrațiile locale. Legea a fost adoptată săptămâna trecută iar Primăria Suceava va putea să primească în proprietate Parcul Șipote și Pădurea Zamca însumând aproximativ 160 de hectare pentru a le amenaja ca zone de agrement pentru cetățeni. Lungu a ținut să precizeze că inițiatorul proiectului de lege a fost Primăria Suceava. ”Am mulțumit atunci mulțumesc și acum celor care au pus umărul dar trebuie să spun că inițiatorul proiectuluia fost Primăria Suceava prin parlamentarii de Suceava. Ne-a ajutat foarte mult la întocmirea acestui proiect de lege domnul Gelu Puiu fost secretar de stat, de asemenea Romsilva cu documente și cu date. Le mulțumesc tuturor parlamentarilor dar și parlamentarilor minorităților italiană și polonă dar și Asociației Municipiilor din România care la propunerea mea a preluat acest proiect cfa prioritate legislativă din partea AMR. Iată că toate au dus la succes în final. Cred că am făcut o strategie foarte bună în sensul că nu am cerut pădurile în mod special pentru Suceava ci am creat o lege cadru prin care fiecare primărie poate să transfere acele păduri parc. Ca atare așteptăm ca legea să fie promulgată de președinte, să fie publicată în Monitorul Oficial și apoi vom da o nouă hotărâre de consiliu local prin care vom cere să ni se transfere 50,56 hectare în parcul Șipote trup Brădet și 105,72 de hectare trup Zamca. Deci în total 156,28 de hectare”, a explicat Lungu.

El a ținut să sublinieze că prin adoptarea legii s-a făcut un pas important pentru transferul pădurilor parc la primării dar nu suficient. Ce urmează de acum încolo, a spus Lungu, ține doar de voința politică a guvernului care va trebui să aprobe transferul pădurilor parc prin hotărâre. ”Sperăm ca Guvernul să ne ajute, să ne înțeleagă și să ne transfere această pădure pe care să o putem amenaja pentru suceveni”, a încheiat primarul Sucevei.