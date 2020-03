Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu dar și viceprimarul Lucian Harșovschi au oferit flori tuturor doamnelor și domnișoarelor care au participat la evenimentul „Femei de succes! Performanță la superlativ” desfășurat vineri seară pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava. Cei doi le-au întâmpinat pe doamne la intrarea în sală. Primarul Lungu s-a declarat puțin supărat că nu a putut pupa toate femeile care au venit la eveniment de teama coronavirusului. ”Astăzi e un moment deosebit dar m-am confruntat cu o situație jenantă. Pentru că îmi plac doamnele am vrut să le pup pe toate dar nu am luat eu inițiativa. Cele care au vrut să mă pupe le-am lăsat care nu au vrut asta e având în vedere faptul că este această situație mai specială cu coronavirusul. Le-am promis că la anul ne pupăm de două ori cu cele cu care nu ne-am pupat în această seară. Să știți că am o evidență foarte clară”, a glumit Ion Lungu.