Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că problema legitimațiilor pentru locurile gratuite de parcare a scăpat de sub control. El a declarat că legitimaţiile eliberate de primărie sînt în curs de verificare, iar funcţie de rezultate se vor dispune măsuri. De asemenea, Ion Lungu a spus că va analiza şi posibilitatea emiterii de abonamente pentru parcările subterane, dat fiind faptul că acestea sunt mai mult goale după introducerea taxei de staționare. Primarul a spus în săptămînala sa conferință de presă: „ Şi eu cred că s-au scăpat puţin lucrurile de sub control. Am fost de acord cu solicitările instituţiilor. Am văzut că au ajuns şi la firme, cred că s-au scăpat lucrurile de sub control. Vom face o verificare şi vom lua măsurile care se impun. Nu cred că este corect ca un funcţionar care lucrează la Consiliul Judeţean sau la Prefectură să plătească un abonament de nu ştiu cît, 200 de lei pe lună. Nu-i corect. Aceste locuri de parcare au fost gîndite în ideea că ai două ore treabă în oraş, te-ai dus la Finanţe ca să depui o declaraţie, ai fost la Prefectură. În momentul de faţă tot Primăria este în culpă pentru că nu poate asigura mai multe locuri de parcare. Vom analiza varianta abonamentelor pentru că aşa cum ştiţi parcările subterane stau goale. Poate găsim o modalitate ca pentru instituţii să acordăm abonamente la un preţ mai convenabil”.

Ion Lungu a adăugat că nu este de acord cu propunerea unor consilieri de a introduce taxă în parcarea primăriei. Inițiativa le aparţine aleșilor ALDE și a fost aprobată în şedinţa de Consiliul Local din luna iulie. Practic, la acest moment, primarul nu acceptă să pună în practică o hotărîre a deliberativului local.