Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că sunt șanse reale ca pe viitorul pod de peste rîul Suceava, aflat în construcție în zona fostei „Termica”, să se poată circula chiar din acest an. El a inspectat astăzi lucrările și s-a declarat mulțumit de ceea ce a văzut. Primarul a spus că deja s-au adus câteva grinzi necesare executării investiției, iar până la sfârșitul săptămânii va ajunge și diferența. De asemenea, Ion Lungu a spus că se muncește foarte bine la al doilea pilon. Noul pod va avea o lungime de 104,4 metri și o lățime totală de 11,20 metri. Obiectivul este realizat pentru descongestionarea traficului în zona marilor centre comerciale. Investiția costă peste 4,2 milioane de lei, fără TVA, și a demarat pe 15 aprilie. Banii sunt asigurați de municipalitate dintr-un credit, iar termenul de execuție este de 16 luni.

