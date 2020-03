Termenul de acordare a bonificației de 10% pentru plata integrală a dărilor locale ar putea fi extins până-n iunie. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că o astfel de propunere va fi avansată Guvernului de Asociația Municipiilor din România. El este primvicepreședintele AMR. Primarul a menționat că este de dorit prelungirea perioadei și după data de 31 martie, pentru evitarea aglomerației la ghișee, în contextul crizei provocate de virusul COVID-19. Ion Lungu a arătat că multă lume vine în această perioadă la primărie pentru a plăti dările și a beneficia de bonificație. Reducerea de 10% se acordă pentru plata integrală a impozitului pe teren, clădiri și mașini.

