Consiliul Local al municipiului Suceava va lua în discuţie în şedinţa din această lună majorarea bitetelor pentru transportul în comun la 2,5 lei dar şi a abonamentelor. Primarul Ion Lungu a declarat că proiectul va fi iniţiat la solicitarea sindicatelor precizând că el personal nu este de acord cu majorarea. „Cred că mai corect ar fi să mărim numărul de călători care nu este foarte simplu deşi în ultimul timp s-au făcut razii la piraţi dar e decizia lor,e hotărârea AGA. În cele din urmă am convenit să facem un proiect de hotărâre de Consiliu Local dar dacă mă întrebaţi pe mine eu ca persoană nu sunt de acord să mărim preţul biletelor. Din punct de vedere economic nu cred că asta este soluţia dar ei vin cu aceste argumente că au 40.000 de ore suplimentare neplăptite, salarii mici şi vor să le dăm o gură de oxigen. Nu e iniţiativa Primăriei sau a primarului. Aşa cum spus lucrurile acolo se vor rezolva definitiv când vor veni autobuzele electrice, când vom avea economii de şapte ori la combustibil. Costurile cele mai mari la TPL sunt legate de combustibil, de motorină. Dacă problema asta dispare vor fi bani şi pentru salarii şi pentru alte activităţi”, a explicat Ion Lungu.

