Primăria Suceava cheltuie 465.000 de lei pentru achiziționarea de răsaduri de flori în vederea înfrumusețării orașului. Primarul Ion Lungu a spus că, printre altele, se vor cumpăra un milion de bucăți de flori de piatră sau portolac și 40.000 de bulbi de lalele. El a adăugat că se vor mai achiziționa petunii, crizanteme și begonii. Florile vor fi plantate în primăvara lui 2019.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating