Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că munivipalitatea va aloca un milion de lei anul viitor pentru continuarea lucrărilor de pictură la Catedrala ”Nașterea Domnului”. Lungu a făcut anunțul după ce a participat la hramul Catedralei din Suceava. ”Cu ocazia marii sărbători a Nașterii Domnului, am participat astăzi la hramul Catedralei din Suceava. Municipalitatea suceveană a acordat în acest an suma de 1.000.000 lei pentru lucrările de pictură și intenționăm ca anul viitor să acordăm aceeași sumă pentru continuarea lucrărilor.

A fost o slujbă arhierească înălțătoare!

Doamne IISUSE HRISTOASE, fiul lui DUMNEZEU, ocrotește orașul nostru în aceste momente grele”,a transmis Lungu pe pagina sa de facebook.