Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat miercuri în cadrul unei conferințe de presă că în prezent se lucrează la expertiza tehnică pentru tronsonul I al rutei alternative Suceava-Botoșani în lungime de 1,82 de kilometri care cuprinde traseul intersecția Traian Vuia-Calea Unirii, strada Apeductului, strada Mirăuți, Pârâul Cetății, noul pod peste râul Suceava din zona fostului CET. ”Sigur în mare parte acolo proprietățile sunt ale municipalității dar avem și două trei situații cu proprietăți private. Suntem în curs de realizare a acestor spețe de acolo. Specialiștii din primărie au discutat cu oamenii care au terenuri acolo. Mai e și varianta exproprierii forțate dar nu vrem să ajungem acolo dacă găsim o soluție pe cale amiabilă este mai bine. Legea ne permite să facem acest lucru după care sigur că dacă ei nu sunt mulțumiți trebuie să ne dea în judecată. Noi sperăm ca într-o periaodă cât mai scurtă de timp să avem discuții cu cetățenii de acolo. În proporție de 90% terenurile sunnt proprietăți publice și1 0% sunt private. Îmi doresc ca să terminăm cât mai repede această expertiza tehnică să facem indicatorii tehnico-economici să intrăm în CL să demarăm licitația și mi-aș dori ca într-un an de zile să fie funcțională această primă parte din ruta ocolitoare finalizat podul și deja să amenajăm o cale de acces pentru zona de tranzit către Botoșani”,a declarat Lungu.

