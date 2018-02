Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea să atragă în acest an prin Programul Termoficarea 2006-2020 suma de 7 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare. El a declarat că în acest sens a avut discuții la București cu secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Sirma Caraman, de la care a aflat că în 2018 prin Programul Termoficarea 2006-2020 există disponibile 100 de milioane de lei. ”Vom depune până la finalul lunii martie documentația pentru suma de 7 milioane de lei. Am primit asigurări de la doamna secretar de stat că vom primi banii la timp. Prin bugetul local noi am mai prins în acest an pentru termoficare 2,5 milioane de lei. Mai avem de modernizat puncte termice dar și rețele de transport”, a declarat Ion Lungu.