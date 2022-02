Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat astăzi în conferința de presă săptămânală că va depune pe Programul Național de Redresare și Reziliență un proiect privind reabilitarea termică a unui număr de 10 blocuri din zona centrală a municipiului. ”Vrem să reabilităm un număr de până la 10 clădiri din zona Casei de Cultură de la kilometrul zero al municipiului. E un avantaj aici că va fi cofinanțare zero și sper să nu mai avem probleme cu asociațiile de proprietari și să-și dea acordul. Pregătim în aceste zile documentația facem expertiza tehnică a clădirilor, raportul de audit energetic ca să depunem proiectul. Ne dorim să reabilităm cât mai multe blocuri din oraș dar în prima fază vrem să reabilităm zona centrală în totalitate penru ca orașul să arate cât mai frumos”, a spus Lungu.

