Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu vrea să recupereze de la Guvern parte din milionul de euro cheltuit de Primărie în lupta împotriva coronavirusului. Lungu a ridicat această problemă la întâlnirea pe care a avut-o Asociația Municipiilor din România astăzi la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban, viceprim -ministrul Raluca Turcan, ministrul finantelor publice, Vasile Câțu și mai multi membri ai Guvernului.

”Am ridicat problema cheltuielilor efectuate de către municipalitate cu coronavirusul și modalitatea de recuperare a unei părți din aceste sume de la Ministerul Sănătății”, a spus Lungu. El a menționat că a mai ridicat probleme legate de fondurile europene, de întârzierea licitației pentru 15 autobuze electrice cu caracteristici tehnice identice cu a celorlalte 25 de autobuze licitate de municipiul Suceava care vor veni in luna septembrie în condițiile în care la Ministerul Dezvoltîrii nu este încă finalizată licitația. ”Totodată am ridicat problema solicitărilor scutirilor cu 50% a cheltuielilor cu impozitul pe cladiri de către mall-uri, care solicită această reducere pe care municipalitatea nu o poate suporta.

S-au discutat si multe alte probleme legate de indemnizațiile pentru șomaj tehnic pentru instituţiile de cultură, ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, subvenţionarea tarifului la energia termică si alte probleme legate de modificări legislative, pe care reprezentanţii guvernului si ai parlamentului s-au oferit sa ne ajute in rezolvarea lor”, a spus Lungu.

Ion Lungu a precizat că a mai avut o discuţie la Camera Deputaţilor cu președintele acestui for legislativ, Marcel Ciolacu si şefii grupurilor parlamentare de la toate partidele reprezentate în Parlament.