Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că săptămâna viitoare vor fi reluate comandamentele pentru investiții, în vederea impulsionării lucrărilor. El a precizat că aceste comandamente sunt necesare, pentru că se înregistrează întârzieri în realizarea mai multor proiecte ale municipalității. Primarul a dat ca exemplu proiectele privind amenajarea zonei de agrement Tătărași, construirea de drumuri și parcări în cartierul Europa, construirea noilor blocuri ANL și modernizarea iluminatului stradal.

