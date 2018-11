Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea să rezilieze contractul cu firma care execută lucrările de racordare la energia electrică a cartierului Europa. Este vorba de societatea Electronstrucţia Elco Iaşi. În cadrul şedinţei comandamentului pe investiţii de marţi dimineaţă de la Primărie, Lungu a criticat prestaţia constructorului ieşean despre care a spus că este neserios. „La energia electrică în cartierul Eurpoa sunt total dezamăgit. Nu ştiu ce termeni să mai folosesc oameni neserioşi pe româneşte. Iarăşi a ajuns la urechile mele informaţia că sunt stâlpi aduşi la Iaşi. M-am săturat de acest subiect. Se ştie foarte clar că am aşteptat jumătate de an aceşti stâlpi iar când au venit nu au fost buni. Salariaţii din primărie sunt destul de indulgenţi parcă sunt avocaţii lor. Ce scuze să mai găsească? De jumătate de an nu au mai făcut nimic. Vom încera să reziliem contractul să dăm la altcuicva lucrarea. E o situaţie foarte delicată”, a spus Lungu. Primarul s-a arătat nemulţumit de ritmul lucrărilor de investiţii din Suceava subliniind că este pentru prima dată când se confruntă cu situaţia în care mai multe firme nu-şi respectă angajamentele. Principala cauză, în opinia sa, este lipsa forţei de muncă, o problemă care se va resimţi mai acut în perioada următoare.