Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat că luni vor începe lucrările de placare cu travertin a soclului statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, dar și cele la partea de paviment. De asemenea, el a spus că urmează să fie aplicat un lac special pe monumentul din bronz al domnitorului. Viceprimarul a făcut aceste afirmații după o inspecție la fața locului. Reabilitarea statuii din apropierea Cetății de Scaun ar urma să fie gata pînă la jumătatea lunii august.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating