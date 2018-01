Organizația Județeană Suceava a PMP pare ruptă în două, între fostul lider Corneliu Popovici și viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, la puțin timp înaintea alegerilor pentru funcția de președinte. În cursul zilei de astăzi, secretarul general adjunct a Organizației Județene PMP Suceava, Ioan Cozorici, a transmis printr-un comunicat de presă că nu mai puțin de 64 de președinți de filiale locale ale partidului, din cele 81 din județ, au semnat un memoriu prin care se solicită retragerea sprijinului politic viceprimarului Sucevei, Marian Andronache și a consilierului local Constantin Munteanu. „Ținând cont de situația conflictuală creată în ultimele două luni plecând de la nerespectarea unei hotărâri a CEJ a PMP în Consiliul Local Suceava privind majorarea taxelor și impozitelor și care ar duce la dezmembrarea partidului, arăt că un număr de 64 de președinți de organizații locale din cele 81 de organizații locale din județ au adresat un Memoriu Consiliului Executiv Național al PMP și Consiliului Național al PMP în care se cere retragerea sprijinului politic aleșilor locali din Consiliul Local Municipal Suceava, Marian Andronache și Constantin Munteanu”, a precizat Ioan Cozorici. El a arătat că solicitarea are ca temei nerespectarea hotărârii nr. 5 din 23 noiembrie 2017 a CEJ a PMP Suceava, care prevede ca aleșii locali ai PMP să adopte poziții ferme de respingere a majorării taxelor și impozitelor către locuitorii județului.

„Cei 64 de semnatari ai memoriului consideră că retragerea sprijinului politic celor doi este singura soluție ca partidul să rămână unit, de a rămâne independent în acțiunile politice așa cum a fost el conceput de la înființare.

În memoriu, liderii locali PMP mai arată că în cazul în care cele două foruri centrale de conducere ale Partidului Mișcarea Populară nu vor trata statutar acest demers, vor considera că nu se mai regăsesc în această formațiune politică”, a mai declarat Ioan Cozorici.

Tot astăzi, fostul președinte al Organizației Județene Suceava a PMP, Corneliu Popovici, a anunțat că în calitate de fondator al filialei a transmis o adresă către Consiliului Executiv Național al PMP și Consiliul Național al PMP prin care informează aceste foruri de conducere despre decizia celor 64 de lideri de filiale locale.



Vă prezentăm în continuare scrisoarea transmisă de Corneliu Popovici către conducerea centrală a PMP:

„În calitate de fondator a Organizației Județene a Partidului Mișcarea Populară Suceava Suceava și fost președinte ales a aceleiași organizații județene , astăzi, 22 ianuarie 2018, informez celor două foruri Consiliului Executiv Național al PMP și Consiliul Național al PMP că un număr de 64 de președinți de organziații locale din cele 81 de organizații locale din județ cer retragerea sprijinului politic aleșilor locali din Consiliul Local Municipal Suceava pentru nerespectarea hotărârii nr 5 din 23 XI 2017 a CEJ a PMP Suceava care prevede ca aleșii locali ai PMP, Marian Andronache și Constantin Munteanu să adopte poziții ferme de respingere a majorării taxelor și impozitelor către locuitorii județului.

Totodată, arăt că încă de la înființarea acestui partid am ținut ca această construcție să fie una independentă în acțiunea politică nesubordonată PNL și PSD. Până la alegerile locale din iunie 2016, ne-am păstrat acest obiectiv lucru care însă nu s-a mai întâmplat după această dată.

Din păcate, astăzi nu mai putem vorbi de acest obiectiv al partidului de a acționa independent. Persoane în care am avut încredere că sunt loiale partidului și care astăzi, au funcții publice în administrație doresc cu orice preț să execute o comandă a PNL și anume de a îngenunchia partidul liberalilor suceveni.

Acest lucru s-a văzut în ultimul an de activitate a partidului, mai precis în data de 28 noiembrie 2017 când contrar unei decizii a Consiliului Executiv Județean a PMP de a nu ne asocia cu majoririle de taxe și impozite, cei doi aleși locali ai partidului în Consiliul Locali al municipiului Suceava au votat împotriva hotărârii CEJ al PMP pe care și ei au susținut-o inițial în ședința din 23 noimebrie 2017 a partidului.

Decizia celor doi aleși locali ai PMP a afectat grav imaginea partidului nu numai la nivel local ci și la nivel de județ. Mai mult, la ședința din 11 decembrie 2017, în prezența președintelui interimar al organizației județene a PMP nu s-a dorit a fi pus în discuție acest subiect.

Văzând acest lucru un număr de 64 de președinți de organziații locale din totalul de 81 de organizații PMP din județ s-au declarat nemulțumiți și au adresat un Memoriu atât Consiliului Executiv Național cât și Consiliului Național Mișcarea Populară în care au cerut ridicarea sprijinului politic celor doi aleși locali care au încălcat prevederile statutului. În cazul în care cele două foruri de conducere nu vor trata statutar acest demers, cei 64 de președinți vor considera că nu se mai regăsesc în partid.

Ținând cont că situația în care s-a ajuns astăzi, este una cât se poate de dificilă și gravă din punct de vedere a unității și stabilității partidului , dacă nu se vor lua măsurile solicitate pentru ridicarea sprijinului politic a celor doi aleși locali, prezenta poate fi considerată ca fiind demisia mea și a celor 64 de organizații.”

Biroul de presă al PMP Suceava a transmis că „unii colegi acționează în afara limitelor democratice”

Tot astăzi, a fost transmis un comunicat din partea Biroului de presă al PMP Suceava, prin care este criticată poziția celor doi, Ioan Cozorici și Corneliu Popovici.

„„Organizația Județeană a PMP Suceava regretă faptul că unii colegi înțeleg să își desfășoare activitatea în afara limitelor jocului democratic și adoptă atitudini și comportamente denigrante care afectează grav imaginea PMP. Precizăm că Organizația Județeană a PMP Suceava se află în plin proces de organizare a alegerilor pentru conducerea legitimă a organizației și orice știri sau informații care sunt prezentate opiniei publice în aceste zile de către unele persoane care acționează fără acceptul ori girul conducerii interimare au drept scop unic defăimarea partidului și discreditarea membrilor care se ocupă de bunul mers al organizației în limitele statutului și a regulamentului de funcționare al PMP”, se arată în comunicat.