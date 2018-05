Recent, trei dintre luptătorii Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătiți de antrenorii Valerică Gherasim și Andrei Bolohan, au participat, la Bacău, la finalele Campionatului Național Școlar de lupte greco-romane. Doi dintre cei trei luptători prezenți la această competiție națională au reușit să urce pe podium, LPS Suceava câștigând astfel o medalie de aur și una de argint. Cea mai bună evoluție în concurs a avut-o Bogdan Pop, care a reușit să câștige toate meciurile prin superioritate tehnică, inclusiv finala categoriei 51 de kilograme, și a obținut astfel medalia de aur. Colegul său Cosmin Mihalache a reușit să câștige medalia de bronz la categoria 92 de kilograme, el fiind medaliat în acest an cu argint la naționalele individuale de juniori II.

Cei doi sunt și componenți ai lotului național de juniori II. Cel de-al treilea sucevean prezent la naționalele școlare este cu doi ani mai mic decât restul concurenților și s-a clasat pe locul cinci la categoria sa de greutate.