Maqbool Fida Husain a fost unul dintre cei mai cunoscuti artisti indieni, un pictor contemporan de talie mondiala, renumit in toata lumea pentru lucrarile sale incredibile. A fost director si membru fondator al Grupului Artistilor Progresivi din Bombay. S-a nascul in anul 1915 si a decedat in 2011, la impresionanta varsta de 96 de ani.

Cu ocazia aniversarii sale, a 104 aniversare, in memoria sa India organizeaza una dintre cele mai mari expozitii de arta, pictura si serigrafie in acest an. Va fi prezentata in cadrul expozitiei o colectie exclusiva de opere de arta care-i prezinta viata si lucrarile, inclusiv Paris Suite, Mahabharata Series si Hardcover Books, informeaza organizatia Desk Lifestyle.

Artist pana la moarte

In 2004, Husain a organizat prima expozitie a artei sale serigrafice, aducand in fata publicului, in editie limitata, lucrari precum Paris Suite (ulei pe panza) si o multime de lucrari efectuate prin serigrafie. Expozitia a fost gazduita la Pictures & Frames, Mumbai. Spectacolul a durat 25 de zile intre 21 aprilie si 15 mai 2004 si a avut un succes urias.

Cadrul personal al lui Husain, un artist care la varsta de 89 de ani era activ in cadrul unei expozitii, prezentandu-si lucrarile si vorbind cu publicul l-au impresionat puternic pe Ashish Ajmera, curatorul si proprietarul Pictures & Frames, acesta din urma achizitionand cateva serigrafii din serie si ulterior investind in prezentarea acestor serigrafii in randul spectacolelor de arta din intreaga lume. De asemenea, s-au realizat si carti in editie limitata, despre viata celui mai cunoscut pictor, unul dintre cei mai influenti artisti contemporani din India.

Cu peste 60 de ani de experienta in Pictura, Husain a fost unul dintre cei mai adorati oameni ai Indiei. Doar colectia de picturi si lucrari Mahabharata contine o serie de peste 350 de lucrari. In viata sa Husain a tinut titlurile tuturor revistelor de arta si chiar si a ziarelor de stiri din India, cu fiecare expozitie lansata si promovata la nivel national sau chiar international.

Tocmai de aceea, acum marii pictori, curatori si posesori ai caselor de licitatie in arta fac tot posibilul pentru a-i duce mai departe arta si pentru a-l promova in continuare pe cel care in ochii lor nu va muri niciodata.

Vorbind despre lansarea in editie limitata, directorul ARA Frames Ajmera a spus: „Domnul Husain a fost intotdeauna fascinat de printuri. Imi spunea ca doreste ca munca sa sa fie accesibila tuturor si ca imprimeurile serigrafice de inalta calitate i-au permis acest lucru. Dupa 15 ani, sunt incantat sa-mi deschid colectia pentru public. Industria indiana a artei si a incadrarilor trece printr-o schimbare rapida de paradigma. Echipa mea si cu mine intentionam sa incepem Fundatia ARA anul viitor, unde vom utiliza 15% din fondurile vandute din fiecare lucrare de editie limitata pentru a promova dezvoltarea abilitatilor in arta si educatia de incadrare in India. „