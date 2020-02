Macaulay Culkin crede că „drogurile sunt ca niște prieteni vechi”, mai ales pentru că „a devenit prea mare pentru a le lua”.

Starul din ‘Home Alone’ s-a luptat mult timp cu dependența de droguri și de alcool și, deși susține că nu a fost niciodată la o clinică de dezintoxicare pentru a scăpa de aceste obiceiuri, a reușit să nu mai consume nimic interzis ori care îi face rău.

Într-un interviu pentru revista Esquire, Macaulay Culkin a spus, potrivit contactmusic.com: „M-am cam jucat cu focul, cred că este cel mai bun mod de a descrie asta. În același timp, nu am fost niciodată la dezintoxicare ori ceva de genul acesta. Nu am fost nevoit să apelez la asta. Au existat momente în care a trebuit să mă scutur singur și să mă fac să realizez că exagerez. Ceea ce vreau să spun – am avut prieteni care m-au întrebat cum să facă să renunțe. Le-am spus mereu că sunt ultima persoană pe care ar trebui să o întrebe, pentru că sfatul meu e cel mai prost – ‘Pur și simplu oprește-te. Doar oprește-te!’. Și nu prea funcționează așa. Dar eu nu am ajuns niciodată în situația în care să cer ajutor. Nu cred că aș mai fi fost omul de astăzi dacă drogurile nu ar fi existat în anumite momente în viața mea. Am avut cu ele experiențe care m-au făcut să realizez lucruri – dar și momente în care am devenit extrem de idiot. Așa că, în afară de medicamentele pentru relaxarea mușchilor, nu consum droguri în scop recreativ. Încă beau, totuși, ca un pește. Consum alcool și fumez. Dar de droguri nu mă ating. Le iubesc. Sunt ca niște prieteni vechi. Dar uneori crești mare și lași unii prieteni în urmă.”