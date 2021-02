În 1308, papa Clement al V-lea, de origine franceză, mutase papalitatea de la Roma la Avignon, mai ales ca o favoare politică făcută celui mai puternic rege al Europei, Filip cel Frumos.

Una dintre consecințele acestei așa-numite „captivități babiloniene” a fost revolta Statelor Papale din Italia, condusă de guelfii din Florența. Dar papa Urban al VI-lea nu dorea să lase Italia să-i scape de sub control, așa că a poruncit legatului său de acolo, cardinalul Robert de Geneva, să redobândească controlul asupra Statelor Papale, la nevoie, prin forța armelor.

Robert de Geneva era un bărbat tânăr (34 de ani), cultivat și rafinat. Șchiop și gras, el era totodată văr cu regele Franței. Avea manierele specifice înaltei aristocrații, iar metodele sale erau întru totul lipsite de scrupule. Astfel că, după ce a angajat la iuțeală o bandă de mercenari, conduși de un cavaler englez renegat pe nume Sir John Hawkwood, Robert a atacat fără întârziere orașele-stat răzvrătite.

La început n-a avut succes, dar apoi a ajuns la orașul Cesena, în apropiere de coasta Adriaticii, între Ravenna și Rimini. Pentru a-i convinge pe cetățenii din Cesena să deschidă porțile cetății, cardinalul Robert le-a promis clemență prin jurământ sfânt. Dar odată ajuns în oraș, el i-a convocat pe mercenari și le-a cerut „sangue et sangue” (sânge și sânge).

Începând cu 3 februarie 1377, soldații i-au măcelărit pe locuitorii orașului timp de trei zile și trei nopți. Femeile au fost violate, bărbații măcelăriți și sute de inși s-au înecat în șanțul de apărare din exteriorul fortificațiilor pe când încercau să scape cu fuga. Aproape cinci mii de oameni au căzut victime, iar Cesena a fost incendiată.

Serviciile aduse de cardinalul Robert papalității din Avignon au fost considerate atât de prețioase încât, în luna septembrie a anului următor, a fost ales papă sub numele de Clement al VII-lea, cu toate că exista deja un alt papă pe tronul Sfântului Petru de la Roma.

Acest criminal nobil a devenit primul antipapă din cadrul schismei papale ce avea să dezbine creștinătatea vreme de 71 de ani.

