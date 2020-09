Machine Gun Kelly a mărturisit că Megan Fox este prima lui dragoste adevărată.

Rapper-ul în vârstă de 30 de ani și actrița în vârstă de 34 de ani au o relație din luna mai a acestui an, iar MGK a spus, în cadrul ‘The Howard Stern Show’, potrivit contactmusic.com: „Nu am știut ce e dragostea până eu și ea nu am făcut contact vizual. Atunci mi-am zis: ‘Whoa’. Abia după ce am făcut o bucată bună din album (‘Tickets to My Downfall’) m-am îndrăgostit pentru prima dată. Este prima oară când sunt deschis iubirii și lucrurilor care vin la pachet cu ea. Cu sigurnață nu am crezut că așa ceva există.”

Când Howard l-a întrebat dacă a fost dragoste la prima vedere, Kelly – pe numele real Colson Baker – a spus: „Da, cu siguranță.”

De când are o relație cu celebra actriță, rapper-ul are paparazzi în fața casei zi de zi, lucru despre care spune că este singura „problemă” dintre ei. „Casa mea nu are gard, așa că am o problemă. Toată lumea știe unde se află casa mea, așa că a existat un moment ciudat – îmi duceam viața într-un mod foarte normal, iar apoi, în următoarea zi, paparazzi s-au pus în fața casei mele, acolo unde stau în fiecare zi de atunci.”