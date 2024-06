Mădălina Ghenea, actrița de origine română ajunsă celebră pe plan internațional, a mărturisit cât de frumos și dificil poate fi rolul de mămică singură. Își crește fiica, pe Charlotte, rodul iubirii dintre ea și fostul partener de viață, Matei Stratan, de una singură, notează click.ro.

Recent, într-o emisiune televizată din România, vedeta a vorbit despre cum reușește să se împartă între familie și carieră. Charlotte este cea mai mare realizare din viața ei, „cel mai important proiect”.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.(…) Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a declarat frumoasa actriță la Antena Stars, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

